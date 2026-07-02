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Политика

В Минске заявили, что Украина пытается втянуть Белоруссию в войну

Гайдукевич: ударом по автобусу «Минск — Анапа» Киев пытается втянуть Минск в войну
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Удар беспилотником по автобусу «МинскАнапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну. Об этом заявил РИА Новости зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

«Что касается Беларуси, то, безусловно, это попытка втянуть Беларусь в военный конфликт. Это очевидно, что они это хотят», — сказал он.

Гайдукевич добавил, что все лица, причастные к терроризму, будут нести ответственность за содеянное.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

По данным Гомельского облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате инцидента получили ранения двое водителей, им оказали необходимую медицинскую помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала спецгруппа.

Ранее Ковальчук раскрыл, где находятся россияне из атакованного ВСУ автобуса.

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