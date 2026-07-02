В Белоруссии подтвердили атаку БПЛА на автобус на погранпереходе в Брянской области

Гомельский облисполком подтвердил атаку БПЛА на автобус в Брянской области

Гомельский облисполком в Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА на автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области.

«Сегодня в 11:55 (совпадает с мск. — Прим. ред.) на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту «Минск – Гомель – Анапа», — говорится в публикации.

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров.

В результате инцидента получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Как уточнили в облисполкоме, для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля выехала спецгруппа.

2 июля в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области трое мужчин получили ранения из-за детонации украинского FPV-дрона. В региональном оперштабе уточнили, что один из них получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он будет переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу.

Двое других пострадавших получили осколочные ранения. После оказания медицинской помощи мужчин отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Запорожской области храм получил повреждения из-за атаки ВСУ.