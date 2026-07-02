СМИ сообщили, что взрывчатку у дома олигарха Ермолаева установила женщина

Взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако могла установить женщина. Об этом сообщает Figaro.

«Женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома <...> Ермолаева», — говорится в публикации.

Предполагается, что после взрыва подозреваемая сбежала во французскую коммуну Босолей, после чего могла уехать в другую страну.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $220 млн.

Ранее французские следователи допросили ребенка, раненного при взрыве в Монако.