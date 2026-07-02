В Гомельской больнице опровергли данные о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Врач Табаньков: раненым из-за атаки дрона ВСУ на автобус помогли и отпустили их

Пострадавшие в результате атаки украинского дрона на белорусский автобус в Брянской области получили медицинскую помощь. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на главного врача Гомельской областной клинической больницы Андрея Табанькова.

«В приемное отделение Гомельской областной клинической больницы были доставлены трое пострадавших. Всем пациентам оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Диагностированы травмы различной локализации. Все они не относятся к тяжелым», — сказал он.

До этого госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что два водителя автобуса, которые пострадали в результате атаки БПЛА на автобус «Минск — Анапа» в Брянской области, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. Известно, что в салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя.

В свою очередь зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Ранее СК установил, кто отдал приказ атаковать автобус с белорусскими детьми.