Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Пострадавшие при атаке ВСУ на автобус Минск-Анапа находятся в тяжелом состоянии

Два водителя автобуса, которые пострадали в результате атаки БПЛА на автобус «Минск — Анапа» в Брянской области, находятся в больнице. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, пишет РИА Новости.

«К сожалению, пострадало два водителя, беспилотник разорвался перед автобусом, находятся в больнице в тяжелом состоянии», — сказал он.

Информации о характере травм на данный момент нет.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. Известно, что в салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя.

В свою очередь зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Ранее сообщалось, что для эвакуации людей после удара ВСУ по автобусу в Брянской области выехала спецгруппа.