СК установил, кто стоял за атакой на автобус с белорусскими детьми под Брянском

СК: Иващенко и Бровди отдали приказ атаковать автобус с детьми под Брянском

Следственный комитет (СК) России установил причастных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным ведомства, к организации атаки имеют отношение командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. СК установил, что они обеспечили наведение на цель и отдали приказ атаковать гражданский транспорт на территории России.

Также установлены предполагаемые исполнители теракта. По версии следствия, это военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда госпогранслужбы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

Все они привлечены в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте. Их объявят в международный розыск и заочно будут судить, уточнили в СК.

Личности других возможных соучастников продолжают устанавливать. Расследованием дела занимаются СК РФ совместно с СК Белоруссии.

17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии: в результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.