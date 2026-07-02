Время начала продажи билетов на поезда в Крым сократили вдвое

Время начала продажи билетов на поезда в Крым сокращено до 45 суток

Время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено с 90 до 45 суток. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

«Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, это приведет к корректировке расписания некоторых поездов.

18 июня перевозчик сообщал, что на одном из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры было временно остановлено движение.

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сказал, что беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове

Ранее пассажиров предупредили о переносе отправления поездов из Крыма в Москву и Петербург.