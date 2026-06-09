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Общество

Пассажиров предупредили о переносе отправления поездов из Крыма в Москву и Петербург

Два поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург отправятся позже графика
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Два пассажирских поезда, следующих из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, отправятся позже графика. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

В компании напомнили, что поезд 67/68 Симферополь – Москва должен был отправиться 9 июня в 19:50. Теперь состав начнет движение со станции Керчь-Южная 10 июня в 00:55. Пассажиров уже начали доставлять на точку отправления с помощью автобусов.

«Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21:10 отправится из Керчь-Южная 10 июня в 02:45. В Симферополе в 21:30 пассажиров будут ждать автобусы, которые привезут их в Керчь», — говорится в сообщении.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

 
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