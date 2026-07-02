СМИ: для эвакуации после удара ВСУ по автобусу в Брянской области выехала спецгруппа

Для эвакуации пассажиров и водителей автобуса Минск-Анапа, по которому ударил дрон Вооруженных сил Украины, выехала спецгруппа из Гомеля. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

«В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа», — сказано в сообщении.

2 июля Telegram-канал Mash сообщил об ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу, который следовал из Минска в Анапу. По информации журналистов, в автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход «Красный камень» в Брянской области, где все произошло, сейчас закрыт. На месте образовалась пробка, следует из сообщения.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Ребята направлялись на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик. В результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения.

Ранее СК установил, кто отдал приказ атаковать автобус с белорусскими детьми.