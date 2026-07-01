Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2000 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2295, еще 11267 человек пострадали. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в ходе брифинга, сообщает телеканал VTV.

«На сегодняшний день насчитывается <...> 11267 раненых», — сказал он.

По его словам, число оставшихся без жилья достигло 12841 человека. Всего различные последствия стихийного бедствия, включая ранения и психологические травмы, а также потеря или серьезное повреждение жилья — затронули 26403 человека.

Землетрясения обрушились на Венесуэлу 24 июня. Они состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений.

Ранее в США заявили об утере поддержки Белого дома лидером оппозиции Венесуэлы.