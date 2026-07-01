В Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней, начиная с 18:00 (01:00 мск 2 июля — «Газета.Ru») сегодняшнего дня», — написала уполномоченный президент.

Родригес добавила, что Венесуэла скорбит по жертвам катаклизма. Политик выразила соболезнования семьям погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Землетрясения обрушились на Венесуэлу 24 июня. Они состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.

30 июня спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что в результате землетрясений погибли 1943 человека, пострадали 10 571 житель страны. Спасатели извлекли из-под завалов 6461 человека. Еще около 13,4–13,5 тысяч смогли выбраться самостоятельно или с помощью родных и соседей.

Ранее в Венесуэле небо после мощного землетрясения стало багровым.