Более 6,4 тыс. человек спасли из-под завалов в Венесуэле

Более 6,4 тыс человек спасли из-под завалов после землетрясений в Венесуэле

Венесуэльские и иностранные спасатели с начала поисково-спасательной операции извлекли из-под завалов живыми 6461 человека. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишет РИА Новости.

«За вчерашний день к спасенным добавилась еще одна девочка, и общее число спасенных достигло 6461 человека», — сказал он.

По его словам, поиски людей под завалами продолжаются, есть надежда спасти еще больше людей несмотря на то, что прошло уже много дней.

Землетрясения обрушились на Венесуэлу 24 июня. Они состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны. На данный момент известно, что более 2 тыс. человек не выжили, еще 11 тыс. пострадали, около 12 тыс. человек остались без жилья, сообщил Родригес.

Ранее в Венесуэле объявили траур в память о жертвах землетрясений.