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Общество

В Париже несколько кварталов остались без электричества из-за жары

В Париже кварталы вокруг Елисейского дворца остались без электричества
Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Улица Фобур-Сент-Оноре в историческом VIII округе Парижа, на которой находятся Елисейский дворец, осталась без электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авария затронула квартал с флагманскими магазинами ведущих домов моды.

«Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности, отключилась сигнализация», — говорится в сообщении.

Агентство передает, что перебои со светом на фоне аномальной жары фиксируются во всех районах Парижа.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

На севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.

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