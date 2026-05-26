В европейских странах стоит рекордная жара

EFE: в Ирландии, Бельгии, Британии и Франции зарегистрировали рекордную жару
В ряде европейских стран сегодня зафиксировали рекордно высокую для мая температуру, сообщает агентство EFE.

В ирландском городе Карлоу столбики термометров поднялись до +29,7ºС, что стало самым высоким показателем за май за всю историю метеонаблюдений в стране. Местные метеорологические службы объявили о введении до вечера среды повышенного (желтого) уровня опасности из-за угрожающей здоровью и провоцирующей пожары погоды.

В Бельгии сегодняшняя температура впервые более чем за 40 лет достигла +29,8ºС. Предыдущий рекорд для этого дня составлял +29,1ºС и был зафиксирован в 1985 году.

В Лондоне воздух прогрелся до +35ºС. Предыдущий максимальный показатель для мая в британской столице (+32,8ºС) удерживался с 1922 года.

Чрезвычайно жаркая погода пришла и во Францию, где синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ситуация не улучшится: ожидается, что в некоторых районах страны температура поднимется до +39ºС.

Ранее ученые назвали причину ожидающей Европу этим летом аномальной жары.

 
