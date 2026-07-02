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Общество

За покушение на Сальдо осуждены два человека

Суд вынес приговор причастным к покушению на Сальдо и общественников Херсона
Shutterstock

Два жителя Херсонской области, которые сотрудничали со спецслужбами Украины, получили сроки за помощь в организации покушений в Херсоне, в том числе на губернатора региона Владимира Сальдо. Об этом чиновник сообщил в Telegram-канале.

По словам Сальдо, осужденные хранили и передавали исполнителям терактов взрывчатку, оружие и боеприпасы. В частности, в 2022 году в своем автомобиле был подорван начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко и обстрелян общественный деятель Валерий Кулешов. Совершалось покушение и на самого Сальдо.

Суд назначил обвиняемым шесть и шесть с половиной лет колонии.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на его жизнь неоднократно покушались с начала специальной военной операции. По его словам, эти попытки продолжаются, но спецслужбы региона работают достаточно эффективно, чтобы их предотвратить.

Кроме того, Сальдо говорил, что до сих пор жив благодаря жителям Херсонской области, которые предупреждали его о взрывчатке, заложенной на дорогах «по указке Киева».

Ранее глава Крыма рассказал о попытках покушения на него.

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