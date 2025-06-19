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Сальдо рассказал о неоднократных попытках покушения на него

Сальдо: с 2022 года продолжаются попытки покушения на меня
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что на его жизнь неоднократно покушались за последние три года.

«Много. Начиная с 2022 года. И эти попытки и намерения они продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы иметь возможность их предотвратить», — сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)..

9 июня суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в причастности к расправе над ветераном СВО Зауром Гурциевым. Обвиняемый заключен под стражу до 29 июля. В числе рассматриваемых версий преступления — террористический акт.

В конце мая в Ставрополе в результате мощного взрыва получил несовместимые с жизнью травмы первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился мужчина.

Ранее в Чечне прокомментировали обвинение в причастности чеченцев к расправе над Гурциевым.

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