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Армия

В Белгородской области три человека пострадали из-за атаки ВСУ

Трое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ в белгородском селе
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области трое мужчин получили ранения из-за детонации украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс».

Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ.

«Один мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он будет переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что двое других пострадавших получили осколочные ранения. После оказания медицинской помощи мужчин отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки посечено остекление частного дома и перебита газовая труба.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по селам Белянка, Максимовка, Нечаевка и Дорогощь, поселкам Красная Яруга, Томаровка и Волоконовка, хуторам Вязовской и Церковный. В результате атак некоторые объекты были повреждены, включая административное здание предприятия, частные дома, хозпостройки, автомобили, газопровод и объект инфраструктуры.

2 июля ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу МинскАнапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. По данным Telegram-канала Mash, в транспортном средстве было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль жителя Белгородской области.

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