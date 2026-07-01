В Запорожской области храм получил повреждения из-за атаки ВСУ

В Бердянске Запорожской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по фуре храм Иоанна Затворника получил серьезные повреждения. Об этом сообщили в Бердянской и Приморской епархии Русской православной церкви.

По данным епархии, ночью 1 июля дрон атаковал грузовой автомобиль, который стоял рядом с церковью. Из-за взрыва в здании выбило окна, повреждена кровля храма, перекошены наружные и внутренние двери. Также разбиты иконы и церковная утварь, уточнили в епархии.

До этого в Константиновке Донецкой народной республики военные ВСУ подожгли храм, где укрывались мирные жители. В момент атаки в здании находились 19 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 украинских беспилотников над регионами России. Также БПЛА были выявлены и ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Запорожской области поля с урожаем злаковых культур подверглись атаке ВСУ.