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Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа

Mash: ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус Минск-Анапа
Inna Varenytsia/Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус Минск-Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Беларуси», — сказано в посте.

По данным канала, в автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход сейчас закрыт, образовалась пробка, следует из сообщения.

Официальных комментариев по поводу случившегося на момент публикации нет.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Ребята направлялись на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик. В результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

Ранее СК установил, кто отдал приказ атаковать автобус с белорусскими детьми.

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