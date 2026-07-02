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Общество

Хозяина задержанного во Франции российского танкера Tagor оштрафовали на €1 млн

AFP: владельца задержанного во Франции танкера из РФ оштрафовали на €1 млн
Marine Nationale/Reuters

Владельца российского нефтяного танкера Tagor, задержанного французскими военными моряками в Атлантике, обязали выплатить штраф в размере €1 млн. Об этом сообщает AFP со ссылкой на проводившую расследование прокуратуру Бреста.

Причиной наложения взыскания стали отсутствие государственного флага на судне и неподчинение требованиям властей. В надзорном ведомстве уточнили, что в рамках сделки о признании вины с танкера будет снят административный арест, после чего он сможет покинуть территориальные воды Франции. Самого капитана освободили из-под стражи еще около месяца назад.

Инцидент произошел 1 июня. Французский президент Эммануэль Макрон объявил о задержании судна в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров. Он уточнял, что Tagor находится под санкционными ограничениями. Власти республики допускали конфискацию танкера.

В Кремле назвали действия Парижа незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что задержание судна граничит с пиратством.

Ранее в Норвегии осудили задержание Францией российского танкера.

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