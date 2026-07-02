Московский суд заочно арестовал журналистку Зольникову

В Москве суд заочно арестовал журналистку Анастасию Зольникову по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.284.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«избрал в отношении Зольниковой Анастасии Всеволодовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания Зольниковой А.В. на территории РФ», — говорится в сообщении.

Согласно статье 284.1 УК РФ за участие в деятельности нежелательной организации грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

До этого красноярской журналистке Светлане Хустик дали 1,5 года принудительных работ за фейки о российской армии. Женщину арестовали в сентябре прошлого года. В октябре того же года Хустик была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.

В июне РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что писателя и художника Максима Кантора могут оштрафовать за фейки о российской армии. Как следует из документов, 15 июня суд в Москве зарегистрировал в отношении Кантора протокол об административном правонарушении по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. За это правонарушение Кантору грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее москвича арестовали за обращение к Путину с Лобного места.