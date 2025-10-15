Арестованную за фейки о ВС РФ журналистку внесли в перечень террористов

Журналистку Хустик, арестованную за фейки о ВС РФ, внесли в список экстремистов

Красноярская журналистка Светлана Хустик, арестованная по делу о фейках о ВС РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Хустик Светлана Викторовна, 1 сентября 1978 года рождения, село Нижние Куряты Каратузского района Красноярского края», — говорится в сообщении.

В конце сентября Центральный районный суд Красноярска арестовал журналистку Светлану Хустик. Мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев.

Также в список экстремистов добавили публициста Игоря Эйдмана (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и журналиста Александра Морозова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Ранее оба были признаны иноагентами, оба в данный момент живут за пределами России.

13 октября стало известно, что бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) включили в список экстремистов и террористов.

Ранее руководство оператора связи «Ланта» из Тамбова признали экстремистами.