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Культура

Писатель и художник Кантор может получить штраф за фейки о Вооруженных силах

РИА Новости: писателя Максима Кантора могут оштрафовать за дискредитацию армии
Игорь Руссак/РИА Новости

Писателя и художника Максима Кантора могут оштрафовать за фейки о российской армии. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

Как следует из документов, 15 июня суд в Москве зарегистрировал в отношении Кантора протокол об административном правонарушении по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. За это правонарушение Кантору грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

25 мая стало известно, что блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намерен обжаловать свой приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

13 мая Симоновский суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на бывшего заместителя министра финансов России и первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее суд оправдал экс-«народного губернатора» ДНР по делу о дискредитации армии.

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