Москвича арестовали за обращение к Путину с Лобного места

Москвича, залезшего на Лобное место и записавшего видеообращение к президенту России Владимиру Путину, арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На заседании суда мужчина признал свою вину и рассказал, что забрался на Лобное место, будучи немного пьяным. Также он сразу же удалил записанное видеообращение и извинился за сопротивление при задержании.

10 июня жителя Севастополя оштрафовали за дискредитацию армии после комментария, в котором он предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину пойти воевать против США. Кроме того, в чате политического блогера Вадима Шарфа мужчина написал, что российские «миротворцы» должны «валить на свою задрипанную родину».

Севастополец свою вину признал, при этом заявив, что его аккаунт взломали и эти комментарии оставил не он. Судья ему не поверил и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в Махачкале россиянина с псевдонимом «Дональд Трамп» оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление армян в Telegram.