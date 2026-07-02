Красноярской журналистке вынесли приговор за фейки о российской армии

NGS24: журналистке Хустик дали 1,5 года принудительных работ за фейки о ВС РФ

Красноярской журналистке Светлане Хустик дали 1,5 года принудительных работ за фейки о российской армии. Об этом сообщает местный портал NGS24.RU, ссылаясь на адвоката Марию Каптюк.

«Пока обсуждается, будут ли оспаривать приговор», — сказала юрист.

По словам Каптюк, сейчас Хустик находится дома.

Женщину арестовали в сентябре прошлого года. В октябре того же года Хустик была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.

24 июня Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к 7 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»). По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, о Буче и погибших на Украине, тем самым распространив заведомо ложную информацию о ВС РФ.

В последнем слове Круглов рассказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии, считая эту норму репрессивной. При этом он отметил, что этот закон он не нарушал.

Ранее москвича арестовали за обращение к Путину с Лобного места.