Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

РИА: подозреваемого в убийстве Портнова экстрадировали в Испанию из Германии

Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда Мадрида.

«Вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — говорится в сообщении.

52-летнего Портнова застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Он был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Портнов незадолго до смерти встречался с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Парламентарий не привел подробностей встречи.

Ранее дочерей советника Януковича исключили из школы в Испании.