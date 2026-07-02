Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

РИА: подозреваемого в убийстве Портнова экстрадировали в Испанию из Германии
Wikipedia

Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда Мадрида.

«Вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — говорится в сообщении.

52-летнего Портнова застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Он был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Портнов незадолго до смерти встречался с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Парламентарий не привел подробностей встречи.

Ранее дочерей советника Януковича исключили из школы в Испании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!