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Юрист Портнов незадолго до смерти встречался с бизнес-партнером президента Украины

Железняк: юрист Портнов перед смертью встречался с бизнес-партнером Зеленского
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Wikipedia

Застреленный в Испании юрист Андрей Портнов незадолго до смерти встречался на Украине с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.

Парламентарий отметил, что в связи с убийством Портнова много писалось о высокопоставленных украинских чиновниках, но есть еще один человек, с которым незадолго до гибели встретился юрист. И это не чиновник, но близкий к власти Тимур Миндич.

Железняк не привел подробностей встречи Портнова и Миндича, но при этом указал, что Миндич связан со структурами олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

52-летнего Портнова, который был экс-советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, 21 мая застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. По имевшимся данным, чиновник был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.

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