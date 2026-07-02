Умер журналист Forbes Сергей Мингазов, осужденный за фейки о ВС России

Журналист Forbes Сергей Мингазов умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналиста не стало в ночь на 2 июля. В Forbes отметили, что Мингазов до последнего верил, что сможет победить смертельный недуг. В издании назвали его невероятно сильным и добрым человеком, а также блестящим профессионалом. Там сообщили, что несмотря на тяжелый диагноз и дело о военных фейках, Мингазов работал практически до последних дней.

Сергею Мингазову было 57 лет, в журналистике он проработал более 30 лет. В разные годы возглавлял дальневосточное бюро «Коммерсанта», сотрудничал с «Ведомостями» и «Комсомольской правдой», также был корреспондентом ТАСС в Хабаровске и ночным редактором новостей в Forbes.

Уголовное дело против журналиста возбудили в апреле 2024 года. Его обвинили в публикации фейков о российских войсках и отправили под домашний арест. Как рассказал адвокат Мингазова, основанием для этого послужили репост записи о событиях в городе Буча в Киевской области. Прокуратура требовала для обвиняемого шесть лет лишения свободы. Однако в феврале 2025 года суд в Хабаровске приговорил журналиста к штрафу в 700 тысяч рублей.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и добилась пересмотра дела. В начале 2026 года у Мингазова обнаружили рак, он перенес операции и готовился к химиотерапии. Защита просила приостановить судебное разбирательство на время лечения, но суд отказывал.

Ранее прокуратура потребовала завести дело против адвоката Полозова за нарушение закона об иноагентах.