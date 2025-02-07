Журналисту Forbes запросили шесть лет лишения свободы по делу о фейках

«Ъ»: журналиста Forbes Мингазова хотят посадить на шесть лет за фейки о ВС РФ

sergeimingazov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сторона обвинения потребовала приговорить журналиста издания Forbes Сергея Мингазова, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, к шести годам лишения свободы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, судебное заседание по соответствующему делу прошло в Хабаровске. На нем состоялись прения сторон.

«Обвиняемый частично признал вину. Он заявил о раскаянии и попросил наказания, не связанного с заключением», — говорится в материале.

Из текста следует, что с последним словом Мингазов должен выступить на заседании 25 февраля.

Журналист был задержан 26 апреля 2024 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, обвинив его в публикации фейков о российских войсках. Как рассказал адвокат Мингазова, основанием для этого послужил репост записи о событиях в городе Буча в Киевской области.

На следующий день сотруднику издания Forbes избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее решение принял Краснофлотский районный суд Хабаровска.

Ранее суд в Москве несколько раз за сутки оштрафовал барда Андрея Буянова по статье о дискредитации российских войск.