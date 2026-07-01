Прокуратура требует завести дело против адвоката Полозова

Против адвоката Полозова могут завести дело за нарушение закона об иноагентах

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что адвокат был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), однако с марта продолжил распространять материалы в соцсетях без соответствующей плашки.

В феврале суд в Москве заочно приговорил Полозова к 8,5 годам колонии по делу о фейках о российской армии.

Как установил суд, в апреле 2022 года адвокат разместил в одном из мессенджеров публикацию, содержащую недостоверные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, в рамках дела было изучено интервью юриста, в котором, согласно заключению экспертов, также содержалась ложная информация об армии России.

Полозов попал в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot.

Ранее экс-замглавы правительства России признали террористом и экстремистом.