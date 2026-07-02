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Общество

В Крыму задержали агентов спецслужб Украины

ФСБ: в Крыму задержали агентов, передававших данные спецслужбам Украины
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму задержали двух человек, которые передавали информацию об объектах Вооруженных сил (ВС) РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым задержаны граждане РФ 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — отмечается в документе.

В ведомстве уточнили, что задержанные россияне с помощью Telegram собирали и пересылали украинскому куратору сведения о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ, критически важной инфраструктуры и передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

29 июня сотрудники ФСБ задержали жителя города Пологи Запорожской области, который следил и передавал украинской стороне данные о расположении подразделений и передвижении личного состава ВС России.

Ранее в России приговорили гражданку Украины за шпионаж.

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