Два городских округа Крыма остались без света из-за массированной атаки ВСУ

Армянск и Феодосия остались без света из-за атаки ВСУ в Крыму

Армянск и Феодосия обесточены из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на магистральные сети. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом», — написал он.

Гоцанюк отметил, что частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток.

Графики отключения по системе три часа через три введены в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, поселке Первомайское, в Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском, Советском районах.

Глава совета министров добавил, что специалисты ведут работу по стабилизации энергосистемы Крыма, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей. Он попросил потребителей сократить использование мощных электроприборов в пиковые часы, а также по возможности не пользоваться лифтами.

До этого в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. По данным ведомства, российские военные уничтожили вражеские дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом и республикой Крым.

Ранее в подмосковных Люберцах произошел пожар на электроподстанции.