Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Два городских округа Крыма остались без света из-за массированной атаки ВСУ

Армянск и Феодосия остались без света из-за атаки ВСУ в Крыму
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Армянск и Феодосия обесточены из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на магистральные сети. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом», — написал он.

Гоцанюк отметил, что частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток.

Графики отключения по системе три часа через три введены в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, поселке Первомайское, в Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском, Советском районах.

Глава совета министров добавил, что специалисты ведут работу по стабилизации энергосистемы Крыма, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей. Он попросил потребителей сократить использование мощных электроприборов в пиковые часы, а также по возможности не пользоваться лифтами.

До этого в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. По данным ведомства, российские военные уничтожили вражеские дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом и республикой Крым.

Ранее в подмосковных Люберцах произошел пожар на электроподстанции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!