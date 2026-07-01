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Политика

В США заявили об утере поддержки Белого дома лидером оппозиции Венесуэлы

NYT: Мачадо потеряла поддержку США на фоне землетрясений в Венесуэле
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо потеряла поддержку США на фоне землетрясений в стране. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Два землетрясения... стали поворотным моментом в отношениях [Мачадо] с [президентом США Дональдом] Трампом, которые на протяжении месяцев становились все более натянутыми», — говорится в материале.

Издание добавило, что Мачадо, заявив о намерении вернуться в страну, решила «использовать катастрофу», чтобы снова оказаться в центре политической жизни Венесуэлы. Для этого оппозиционерка обратилась за помощью к ряду американских чиновников. Однако администрация США решила взять курс на укрепление отношений с действующим правительством государства, следует из материала.

Землетрясения обрушились на Венесуэлу 24 июня. Они состояли из двух мощных серий подземных толчков. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала магнитуду первой серии в 7,2, а второй — в 7,5. Стихия привела к разрушению сотен жилых домов, серьезному ущербу инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.

Ранее США назвали лидера оппозиции Мачадо помехой их целям в Венесуэле.

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