Власти Пекина рассказали о пострадавших в ЧП с самолетом

В Пекине при столкновении самолета с небоскребом пострадали 13 человек

В результате столкновения легкомоторного самолета с небоскребом в Пекине получили травмы 13 человек, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщили в администрации столичного района Чаоян, передает РИА Новости.

«Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет 26 июня в 17:55 (12:55 мск — ред.) во время полета врезался в высотное здание рядом с восточным участком Третьей кольцевой дороги в районе Чаоян», — сказано в сообщении.

Как уточняется, пилот получил несовместимые с жизнью травмы.

О случившемся писала накануне газета The New York Times. На видео видны обломки, падающие вниз с высоты десятков этажей. Сообщалось, что полиция перекрыла как минимум одну крупную дорогу рядом со зданием.

Чайна-Цзунь (CITIC Tower) — сверхвысокий небоскреб, занимающий 10-е место в списке самых высоких зданий в мире. Высота башни составляет 528 метров, в ней 108 этажей. Общая площадь равняется порядка 300 тыс. кв. м.

Небоскреб Чайна-Цзунь является многофункциональным зданием, внутреннее пространство которого включает офисные помещения, апартаменты и отель на 300 номеров.

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