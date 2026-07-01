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В Нью-Йорке два человека забрались на шпиль небоскреба и вывесили баннер

Fox News: два человека забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
AP

Два человека забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что на шпиле, расположенном на высоте около 443 метров над землей, они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Каким образом людям удалось подняться на вершину здания, неизвестно.

В настоящее время полиция пытается снять людей со шпиля.

26 июня самолет врезался в самый высокий небоскреб китайской столицы Пекина Чайна-Цзунь. Полиция перекрыла как минимум одну крупную дорогу рядом со зданием.

В администрации столичного района Чаоян сообщили, что в результате столкновения легкомоторного самолета с небоскребом в Пекине получили травмы 13 человек, еще одного спасти не удалось. Как уточнили власти, пилот получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее самое высокое здание мира окрасилось в цвета флага России.

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