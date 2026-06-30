В Венесуэле раскрыли число погибших и пострадавших при землетрясении

Родригес: число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 1943 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 1943, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате происшествия пострадали 10 571 человек. Спасатели извлекли из-под завалов 6461 человека. Еще около 13,4–13,5 тысяч смогли выбраться самостоятельно или с помощью родных и соседей.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее в Венесуэле женщину и ребенка нашли под завалами спустя пять дней после землетрясения.