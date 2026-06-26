В одно из самых высоких зданий мира врезался самолет

Самолет врезался в самый высокий небоскреб китайской столицы Пекина Чайна-Цзунь. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, горящие обломки воздушного судна рухнули возле восточного входа в башню.

«В месте столкновения оказался поврежден фасад, но значительных повреждений здание не получило. Всех сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

По предварительным данным, разбившийся самолет Sunward SA60L Aurora эксплуатировала компания Shuangyue General Aviation Beijing.

Чайна-Цзунь (CITIC Tower) — сверхвысокий небоскреб, занимающий 10-е место в списке самых высоких зданий в мире. Высота башни составляет 528 метров, в ней 108 этажей. Общая площадь равняется порядка 300 тысяч квадратных метров.

Небоскреб Чайна-Цзунь является многофункциональным зданием, внутреннее пространство которого включает офисные помещения, роскошные апартаменты и отель на 300 номеров.

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