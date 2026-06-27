В Москве людей эвакуировали из элитного банного комплекса

В банном комплексе Siberia на Новой Переведеновской улице в столице произошел пожар. Об этом пишет агентство «Москва».

Очевидцы наблюдают задымление, из здания эвакуировали людей, отмечает агентство. По данным журналистов, дрова неконтролируемо загорелись до попадания в печь.

Уточняется, что возгорание уже потушили — пострадавших нет.

Как пишет Telegram-канал 112, из здания вывели 16 человек. По его информации, этот банный комплекс раз посещали звезды: в том числе актер Павел Прилучный, певец Эльман и другие знаменитости.

24 июня в Москве девушка прыгнула из окна во время пожара, чтобы спастись, и не выжила. Все произошло на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. В квартире вспыхнул пожар. Наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

До этого в столичном регионе мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул, когда все спали. Пламя потушили, не допустив его распространения на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали 20 жильцов. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Ранее в Ленобласти во время пожара мужчина выпал из окна дома и чудом выжил.