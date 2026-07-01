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Общество

На территории посольства Израиля в Москве произошел пожар

Возгорание произошло в консульском отделе посольства Израиля в Москве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Возгорание произошло в консульском отделе посольства Израиля в Москве, его потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Вчера в зоне приема посетителей консульского отдела посольства Израиля произошло небольшое возгорание. Благодаря оперативным действиям соответствующих служб пожар был быстро локализован и потушен», — сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, добавил он.

На сайте посольства говорится, что в течение ближайших дней прием посетителей в консульском отделе будет невозможен «в связи с технической неполадкой».

30 июня Telegram-канал Mash писал о пожаре у израильского посольства на улице Большая Ордынка.

По его информации, загорелась техника на первом этаже в здании на территории дипмиссии. Людей внутри не было. Причины возгорания неизвестны.

Ранее многоквартирный дом сгорел в Нижегородской области.

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