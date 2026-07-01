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Общество

В Подмосковье загорелась электроподстанция

В Люберцах возникли перебои с электричеством из-за пожара на подстанции

В городе Люберцы Московской области произошел пожар на электроподстанции. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

В поселке Томилино и части Дзержинского нет электричества. Подстанция расположена на улице Южной.

Администрация Люберец подтвердила отключение электроэнергии в разных районах города.

Сейчас специалисты «Россетей» разбираются в причинах сбоя и переключают систему на резервную линию. В Люберцах уже начали восстанавливать электроснабжение домов и объектов.

Кроме того, глава городского округа Котельники Михаил Соболев сообщил, что в связи с аварией на подстанции «Россети Московский регион» в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение. Он добавил, что аварийная бригада работает на месте.

Ранее многоквартирный дом сгорел в Нижегородской области.

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