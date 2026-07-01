Пентагону запретили отказывать журналистам в посещении

Федеральный суд Вашингтона временно запретил Пентагону ограничивать доступ журналистов газеты The New York Times в здание ведомства без сопровождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Решение отменяет введенное Пентагоном правило, запрещающее корреспондентам СМИ находиться в его здании без сопровождения сотрудников оборонного ведомства. После этого почти у всех аккредитованных при министерстве журналистов отобрали пропуска.

NYT оспорила это ограничение, и суд встал на сторону издания, признав, что требование нарушает первую поправку к Конституции США.

Министерство подало апелляцию, и в апреле апелляционный суд поддержал Пентагон. Теперь федеральная инстанция в Вашингтоне отменила предыдущее решение и постановила, что ограничения не могут применяться к сотрудникам New York Times. В документе отмечается, что требования о сопровождении и связанные с ними ограничения доступа временно запрещены.

«Постановлено предварительно запретить ответчикам применять или обеспечивать исполнение следующих положений политики...», — говорится в решении суда.

Представитель NYT заявил, что решение подтверждает право прессы освещать работу министерства без ограничений.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл написал в соцсети X, что ведомство не согласно с решением суда, поскольку снятие ограничений может создать риск утечки секретной информации.

Ранее Пентагон запретил фотографам СМИ работать на своем брифинге.