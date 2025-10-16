На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пентагон конфисковал пропуска почти у всех крупных американских СМИ

The Guardian: Пентагон изъял пропуска у ведущих американских СМИ
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP

Министерство обороны США конфисковало пропуска почти у всех крупных американских СМИ из-за их отказа принять новые обязательства для работы с ведомством. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, часть журналистов, аккредитованных при оборонном ведомстве, намерены показать, что новые ограничения не повлияют на их работу. Кроме того, часть из них планируют занять более агрессивную позицию.

До этого сообщалось, что крупнейшие американские издания и новостные агентства отказались подписывать новые правила Пентагона, обязывающие СМИ публиковать лишь официальную информацию и не собирать данные из анонимных источников.

13 октября газета Washington Post (WP) присоединилась к New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost и Breaking Defense, которые отказались подписывать соглашение с Пентагоном.

Ранее New York Times отказалась принимать новую политику Пентагона в отношении СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами