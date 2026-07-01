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Общество

На стройке в Башкирии сорвался подъемник с рабочими

В Башкирии двое рабочих не выжили после падения подъемника на стройке
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии на стройке с высоты сорвался подъемник с рабочими, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Ufa 1.

Инцидент произошел на строительной площадке по улице Ахметова. По предварительным данным, подъемник сорвался вместе с рабочими. Двое мужчин получили тяжелые травмы, спасти их не удалось.

Подробности о выполняемых работах и причинах происшествия устанавливаются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее рабочий упал в шахту лифта на стройке в Уфе и не выжил.

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