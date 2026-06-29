Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Уфе и не выжил

В Уфе рабочий не выжил, упав в шахту лифта на стройке

В Уфе 40-летний рабочий не выжил, упав в шахту лифта на стройплощадке. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел 29 июня на стройке, расположенной по бульвару Давлеткильдеева. Мужчина, работавший в подрядной организации, сорвался и упал в шахту лифта. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали пострадавшего — он не выжил. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого работника нижегородского мясокомбината засосало в лопасти фаршмешалки, которую он мыл во включенном состоянии. Медики направили его в реанимацию и сделали операцию, но спасти не смогли.

Ранее в Тульской области рабочего зажало транспортерной лентой на предприятии.