В одном из аэропортов на юге России введены временные ограничения

Росавиация: аэропорт Краснодара временно не принимает и не выпускает рейсы

В аэропорту Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тюмени.

В Московском регионе в этот же день в связи с введением временных ограничений аэропорты Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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