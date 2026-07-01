Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В одном из аэропортов на юге России введены временные ограничения

Росавиация: аэропорт Краснодара временно не принимает и не выпускает рейсы
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тюмени.

В Московском регионе в этот же день в связи с введением временных ограничений аэропорты Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!