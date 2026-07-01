В аэропорту Тюмени сняты ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Тюмени. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Тюмень (Рощино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения на полеты длились около двух часов. Они были введены в 12:23 по московскому времени.

В Росавиации ранее сообщили, что в связи с введением временных ограничений на полеты аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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