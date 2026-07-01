Плавающая рядом с берегом акула напугала жителей российского города

Акулу вновь заметили у берегов Находки в Приморском крае. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Акулы снова кошмарят жителей Находки: хищники вплотную подплывают к побережью», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, хищница плавала рядом с берегом, недалеко от станции Национального научного центра морской биологии. Предположительно, это — сельдевая акула, которая питается рыбой. Официальных случаев нападения этого вида на человека зафиксировано не было. Тем не менее близкое соседство с акулой вызывает серьезное беспокойство у местного населения.

Это второй случай за три дня, когда акула близко подплывает к берегам Находки. В частности, хищницу размером 2,5 метра видели в акватории приморского города 29 июня. По данным Telegram-канала Amur Mash, крупная рыба кружила у берега вблизи причала. Местные жители отмечают, что ранее акулы не появлялись в этом районе.

27 июня акулу заметили в бухте Триозерье в Приморском крае. Хищницу увидели рядом с сапбордистом — шокированные отдыхающие снимали плавник, то и дело появлявшийся из воды. Акула проплывала в паре сотен метров от пляжа.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.