Акула плавала между людьми прямо у берега в одной из российских бухт

В Приморье акула плавала между людьми прямо у берега в бухте

В Приморье акула приплыла прямо к берегу в бухте и напугала людей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел 27 июня в бухте Триозерье. Хищницу заметили рядом с сапбордистом — шокированные отдыхающие снимали плавник, то и дело появлявшийся из воды. Все происходило в паре сотен метров от пляжа.

Отмечается, что уже седьмая встреча с акулами за эту неделю. Их замечали также у мыса Тобизина и в бухте Тихая во Владивостоке. Еще двух хищниц выловили рыбаки.

До этого биолог оценил опасность акул, появившихся в Приморье. Ученый объяснил, что рыбы «зашли» в воды региона «за рыбой, как волки за оленями». Осенью они уплывут южнее.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.