Акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать

Посетитель океанариума решил поплавать с акулой и чуть не лишился головы

Акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, который решил с ней поплавать, пишет Daily Star.

Инцидент произошел в океанариуме в городе Чанша (КНР). Мужчина по фамилии Бао участвовал в популярном аттракционе, который позволяет посетителям погружаться в резервуар с морскими обитателями.

По словам пострадавшего, сотрудники парка заверили участников, что программа считается безопасной и подходит даже для детей. Однако спустя несколько секунд после погружения на мужчину напала трехметровая песчаная тигровая акула.

В результате нападения мужчина получил семь глубоких ран, а также серьезные повреждения тканей головы. Сотрудники океанариума немедленно вытащили пострадавшего из воды и доставили его в больницу.

Для восстановления пострадавшему потребовалась сложная операция. После происшествия администрация океанариума оплатила лечение пострадавшего и предложила компенсацию в размере $3000. Однако Бао заявил, что этой суммы недостаточно, поэтому дело не закрыто.

Ранее дайверы случайно сняли исторические фото большой белой акулы в Средиземном море.