Крупную акулу заметили у приморского причала в Находке

В акватории приморского города Находки местные жители заметили 2,5-метровую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищная рыба кружила у берега вблизи причала, вызвав тревогу у очевидцев. Местные жители отметили, что ранее акулы не появлялись в этом районе.

27 июня акулу заметили в бухте Триозерье. Хищницу увидели рядом с сапбордистом — шокированные отдыхающие снимали плавник, то и дело появлявшийся из воды. Все происходило в паре сотен метров от пляжа.

Отмечается, что это не первая встреча с акулами за эту неделю. Их замечали также у мыса Тобизина и в бухте Тихая во Владивостоке. Еще двух хищниц выловили рыбаки.

До этого биолог оценил опасность акул, появившихся в Приморье. Ученый объяснил, что рыбы «зашли» в воды региона «за рыбой, как волки за оленями». Осенью они уплывут южнее.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.